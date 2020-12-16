371 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

16.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 371 новый случай коронавирусной инфекции, 348 человек выздоровели, 14 умерло. Такие данные 16 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 17 990 пациентам. Большая часть из них — 13 379 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 304 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что Олег Кувшинников опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии предприятий в регионе из-за коронавируса. В фейковом сообщении говорилось, что с 28 декабря в регионе должны ввести новые ограничительные меры. 

Тэги: коронавирус

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