Фотографии Вологодской области можно увидеть на станции Выставочная в Москве до 21 декабря

16.12.2020 [Культура]

Фотографии Вологодской области можно увидеть с 10 по 21 декабря на станции Выставочная в Москве.  Эти снимки – результат работы экспедиции Русский Север, которая прошла в Вологодской и Архангельской областях минувшей осенью.

Эту экспедицию организовали Россельхозбанк и Ассоциация самых красивых деревень и городков России. Цели экспедиции – развитие маршрутов сельского туризма, популяризация сельского образа жизни, а также содействие восстановлению и наилучшему использованию сельского наследия. Так, например, ранее NewsVo рассказывал, что участники экспедиции включили село Ферапонтово в список самых красивых деревень и сёл России.

Экспедиция Русский Север проехала пять тысяч километров, собрала тысячи фотографий, самые лучшие из которых и представлены сейчас на станции Выставочная.

Помимо этого, экспедиция собрала и опубликовала интересную и полезную информацию для туристов на специальном сайте откройрусскийсевер.рф. Так, например, кликнув на понравившееся фото на этом сайте, вы получите данные о маршруте к этому месту, узнаете, сколько времени займёт путешествие, найдёте ссылки на музеи, гостиницы, рестораны и кафе.

Скан сайта откройрусскийсевер.рф

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