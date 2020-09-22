Село Ферапонтово Вологодской области вошло в список самых красивых деревень России и мира

Село Ферапонтово включили в список самых красивых деревень России и мира. Торжественное открытие знака «Самые красивые деревни России» прошло в селе 21 сентября.

Мероприятие проводилось в рамках 7-й экспедиции «Русский Север 2.0», которую организуют «Ассоциация самых красивых деревень и городков России» и «Россельхозбанк», сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Решение о внесении деревни или села в список самых красивых Ассоциация принимает на основании соответствия ряду критериев. Так, например, в селе должны быть памятники культурного или природного наследия, должна быть необходимая туристическая инфраструктура, возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, а также благоприятная экология.

Ферапонтово стало вторым населенным пунктом Вологодской области, который получил статус самой красивой деревни России. Первым в 2018 году в число таких деревень и городков страны вошел город Тотьма.

— Ферапонтово является жемчужиной не только на туристической карте Вологодской области, но и всей России. Присвоение такого узнаваемого для туристов, в том числе иностранных, бренда — это возможность для качественного роста и развития туристской инфраструктуры села, привлечения туристов, инвестиций в сферу туризма. С этим Правительство Вологодской области, администрация района связывают все основные векторы развития на ближайшую перспективу, — уверен исполняющий обязанности начальника Департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов.

Село Ферапонтово располагается на берегу двух живописных озер — Ферапонтовского и Спасского. Северная природа гармонирует с видами архитектурного ансамбля Ферапонтовского монастыря, уникальности которому добавляет Музей фресок Дионисия. Полная сохранность росписей представляет огромную историческую ценность, поэтому Ферапонтовский монастырь внесен в список особо охраняемых памятников ЮНЕСКО.

— С 2016 года мы присматривались к вашему населенному пункту. Я рад, что вы теперь в наших рядах, — отметил президент и соучредитель ассоциации «Самые красивые деревни России» Александр Мерзлов. — Вы становитесь обладателями сразу двух известных знаков качества. Один из них — бренд ассоциации «Самые красивые деревни России». Поскольку мы являемся членами федерации самых красивых деревень и городков мира, вы также становитесь самой красивой деревней мира. Это очень почетно и накладывает определенные обязательства высоко держать это знамя. Столь высокое звание по нашим правилам вручается на пять лет. Каждые пять лет мы будем проводить экспертизу. Надеемся, что количество звезд у вас будет расти!

21 сентября в Ферапонтово была подписана Хартия качества – соглашение об использовании бренда Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Сообщается, что этот документ направлен на совместное решение задач в развитии сельского туризма, на популяризацию сельского образа жизни.

Сообщается, что уже в следующем году село серьезно изменится в лучшую сторону. Проект села Ферапонтово стал победителем Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений-2020, который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сельское поселение Ферапонтовское Кирилловского района получит из федерального бюджета 44,5 млн. рублей на реализацию проекта создания комфортной городской среды «Русская Фиваида на Севере».