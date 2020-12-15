Вологодского депутата Владимира Сверчкова заподозрили в сокрытии от налоговой 7,5 млн рублей

Бывшего гендиректора ООО «Устьелес», депутата Законодательного собрания Вологодской области Владимира Сверчкова заподозрили в сокрытии денежных средств фирмы «Устьелес"от взыскания по налогам.

— По версии следствия, в 2019 году гендиректор ООО «Устьелес», будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, давал финансовые распоряжения дебитору общества о перечислении денег в счет погашения задолженности перед ООО «Устьелес» напрямую кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств ООО «Устьелес». В результате от взыскания по налогам сокрыты денежные средства в сумме 7,5 млн. рублей, что является крупным размером, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ). Ведется следствие, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский областной суд, рассмотрев апелляцию прокурора, отменил оправдательный приговор, который ранее по делу о мошенничестве вынесли Сверчкову. Материалы вновь направили в городской суд Вологды для рассмотрения в ином составе судей. Уголовное дело о мошенничестве в отношении Сверчкова возбудили в сентябре 2018 года. Оно связано с закупкой оборудования на предприятие «Устьелес», которое за последние пару лет фигурировало в нескольких скандальных историях.