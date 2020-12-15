368 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 368 новых случаев коронавирусной инфекции, 351 человек выздоровел, девять умерло. Такие данные 15 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 17 619 пациенту. Большая часть из них — 13 031 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 290 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что первые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса развернуты в Вологодской области. В Вологде пункт открыт на базе городской поликлиники № 1, в Череповце — на базе медсанчасти «Северсталь». Позднее планируется открыть еще 11 пунктов, часть из них будут на базе ЦРБ.

Всего, по данным на 14 декабря, Вологодская область уже получила 1042 дозы вакцины от коронавируса. 400 доз уже направлены в медучреждения области: 70 в моногоспитали, 200 в первичное звено, 130 в прочие медучреждения.