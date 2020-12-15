Прием только предварительной записи в вологодских МФЦ продлили до 15 января

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Вологодской области продолжат работать с жителями по предварительной записи как минимум до 15 января. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Олег Кувшинников.

Пресс-служба главы региона отмечает, что принятое решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности граждан. Всем посетителям МФЦ необходимо продолжать при посещении строго соблюдать меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ранее NewsVo сообщал, что с 23 ноября МФЦ в Вологодской области вновь перевели на работу по предварительной записи из-за роста заболевших коронавирусом.

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