Алексей Навальный назвал имена своих предполагаемых отравителей

Журналисты The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel опубликовали расследование, в котором назвали имена людей, вероятно, причастных к отравлению политика Алексея Навального в Томске. Сотрудники изданий пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435).

На основании анализа авиаперелетов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров, расследователи делают вывод, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента РФ, а также в 2020 году предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика, сообщает znak.com.

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. После его перевезли в Берлин, где в "Шарите" подтвердили догадки родственников и знакомых, заявив, что Алексей был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Позже военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был отравлен «Новичком» в городе Солсбери.