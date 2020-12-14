«Роспотребнадзору заняться нечем»: мэр Вологды о запрете на пользование переговорными трубами на бульваре Пирогова

Мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал решение о запрете пользования переговорными трубками на бульваре улицы Пирогова. Вопрос о том, почему трубки огородили лентой, задали в ходе прямого эфира Воропанова.

— Да это потому что Роспотребнадзор написал. У нас, видите, Роспотребнадзору заняться нечем, кроме как ограничивать переговорные трубки и писать письма в администрацию. Занялись бы лучше делом! — заявил в ходе прямого эфира мэр Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что управление Роспотребнадзора по Вологодской области просит жителей областной столицы не пользоваться переговорными трубами на бульваре по улице Пирогова. Причина — угроза распространения коронавируса.