«Роспотребнадзору заняться нечем»: мэр Вологды о запрете на пользование переговорными трубами на бульваре Пирогова

14.12.2020 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал решение о запрете пользования переговорными трубками на бульваре улицы Пирогова. Вопрос о том, почему трубки огородили лентой, задали в ходе прямого эфира Воропанова. 

— Да это потому что Роспотребнадзор написал. У нас, видите, Роспотребнадзору заняться нечем, кроме как ограничивать переговорные трубки и писать письма в администрацию. Занялись бы лучше делом! — заявил в ходе прямого эфира мэр Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что управление Роспотребнадзора по Вологодской области просит жителей областной столицы не пользоваться переговорными трубами на бульваре по улице Пирогова. Причина — угроза распространения коронавируса.

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