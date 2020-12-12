Вологжан просят не пользоваться переговорными трубами на бульваре улицы Пирогова

12.12.2020 [Общество]

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области просит жителей областной столицы не пользоваться переговорными трубами на бульваре по улице Пирогова. Причина — угроза распространения коронавируса.

 «Роспотребнадзор по Вологодской области направил нам уведомление, в котором указано, что данные трубы могут представлять угрозу распространения вируса, в том числе COVID-19. Переговорные конструкции, действительно, очень интересные и привлекают внимание, но сейчас мы просим вологжан воздержаться от их использования, огородить от них своих детей до снятия ограничительных мер», — прокомментировала новостному сайту администрации Вологды вологда.рф начальник отдела содержания улично-дорожной сети Службы городского хозяйства Вологды Майя Алексеева.

Как ранее писал NewsVo, «технический запуск» обновленного бульвара на улице Пирогова в Вологде прошёл 21 ноября. Частью новой городской среды стали переговорные трубки. Слова, произнесенные шепотом с одной стороны трубки, хорошо слышны на другом ее конце. Авторы проекта позиционируют трубки как развлечение для детей.

Работы по благоустройству пока не приняты городской администрацией - в течение месяца будет идти сбор замечаний и идей от горожан по поводу выполненного благоустройства. Пожелания и предложения можно направлять в группу «Бульвар на Пирогова» в социальной сети.

Тэги: благоустройство
Фото Newsvo

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