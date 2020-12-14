В администрации Вологды настаивают на отмене новогодних подарков в детсадах

14 декабря в ходе прямого эфира в соцсети мэру Вологды Сергею Воропанову поступило сразу несколько вопросов о том, почему в детсадах запрещают родителям приносить новогодние подарки.

— Я об этом говорил на прошлом прямом эфире. Вас и в детский сад не должны пускать. Поэтому у нас такие небольшие цифры по заболеванию. Будем придерживаться ранее принятых решений, — заявил во время эфира Воропанов.

Когда мэру написали, что Роспотребназор не запрещает дарить подарки в детсадах, Воропанов адресовал спрашивающего к руководству учреждений.

— Все очень просто, руководители учреждений знают, как поступать в этой ситуации. Всё будет хорошо, не переживайте, — сказал мэр.

Один из зрителей эфира попросил мэра «четко ответить на вопрос о подарках».

— Четко я ответил на прошлом эфире. Повторяться не буду, — заявил Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды решила ввести запрет на вручение воспитанников детсадов во время утренников принесенных родителями новогодних подарков. Решение объяснили «сложной эпидемической ситуацией в области». Впервые о такой инициативе в ходе прямого эфира 7 декабря объявил Сергей Воропанов. Позже об этом же заявили в управлении образования.

«Обычно родители покупали подарки, после чего их вручали на базе детского сада. Мы попросили руководителей учреждений разработать с родителями квест по поиску подарка ребенком у себя дома, - заявила начальник управления образования Ирина Гуляева.

Позже в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области заявили, что запрета на вручение детских новогодних подарков в школах и детсадах не существует. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства.