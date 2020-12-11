В вологодском Роспотебнадзоре заявили, что нет запрета на вручение новогодних подарков детям в школах и детсадах

11.12.2020 [Общество]

В управлении Роспотребнадзора по Вологодской области заявили, что запрета на вручение детских новогодних подарков в школах и детсадах не существует. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства.

— Управление Роспотребнадзора по Вологодской области в преддверии новогодних праздников информирует всех жителей региона о том, что в настоящее время действующим санитарным законодательством и законодательством в сфере защиты прав потребителей не установлен запрет на детские новогодние подарки в образовательных организациях. Ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вологодской области, так же не устанавливают запрет на вручение детских новогодних подарков в школах и детских садах при проведении праздничных мероприятий, - говорится в объявлении.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды решила ввести запрет на вручение воспитанников детсадов во время утренников принесенных родителями новогодних подарков. Решение объяснили «сложной эпидемической ситуацией в области».

«Обычно родители покупали подарки, после чего их вручали на базе детского сада. Мы попросили руководителей учреждений разработать с родителями квест по поиску подарка ребенком у себя дома, - заявил начальник управления образования Ирина Гуляева. 

Тэги: коронавирус, новый год, детсады

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