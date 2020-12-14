366 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 366 новых случаев коронавирусной инфекции, 298 человек выздоровели, новых случаев смертей нет. Такие данные 14 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 17 251 пациенту. Большая часть из них — 12 680 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 281 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что управление Роспотребнадзора по Вологодской области просит жителей областной столицы не пользоваться переговорными трубами на бульваре по улице Пирогова. Причина — угроза распространения коронавируса.