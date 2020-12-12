Умер актер Валентин Гафт

Скончался актер Валентин Гафт, об этом РИА новости 12 декабря сообщила его жена Ольга Остроумова.

Информацию также подтвердили в театре «Современник», где артист служил с 1969 года. Известно, что летом 2019 года Гафт перенес инсульт.

Актер дебютировал в кино в фильме «Убийство на улице Данте» в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Мастер и Маргарита», «Чародеи», «Притяжение» и многие другие.