367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 367 новых случаев коронавирусной инфекции, 302 человека выздоровели,четыре умерли. Такие данные 12 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 16 515 пациентам. Большая часть из них — 12 057 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 281 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 11 декабря в манипуляционную на пятом этаже здания горбольницы на Советском проспекте, 102 (сейчас там располагается моногоспиталь) привезли на каталке труп человека. Он пролежал там целый день, запах распространялся по этажу.