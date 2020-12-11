В моногоспитале Вологды труп пролежал целый день в манипуляционной

11.12.2020 [Общество]

Утром 11 декабря в манипуляционную на пятом этаже здания горбольницы на Советском проспекте, 102 привезли на каталке труп человека. Как стало известно NewsVo из собственных источников, он пролежал там целый день, запах распространялся по этажу.

Болел ли умерший коронавирусом, не известно. В тот же день на этаже прорвало радиатор отопления, водой залило то помещение, где находилось тело. Запах стал сильнее. Источник NewsVo в больнице недоумевает, почему труп не отправили в морг. 

В департаменте здравоохранения NewsVo пояснили, что авария уже ликвидирована:

— Дело в том, что кто-то ночью не закрыл окно в санитарной комнате, в результате разморозилась батарея, произошла утечка. Все перекрыли, воду убрали, авария ликвидирована.

Почему в манипуляционной оказался труп, в департаменте пояснить не смогли. 

Тэги: моногоспиталь
Фото прислано для NewsVo

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