Власти: почти две тысячи пациентов с COVID-19 в Вологодской области получили лекарства бесплатно

10.12.2020 [Общество]

В правительстве Вологодской области заявили, что почти две тысячи пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, уже получили бесплатные лекарства. 

По данным пресс-службы правительства, региональным департаментом здравоохранения закуплены противовирусные, антибактериальные препараты, жаропонижающие и антибиотики.

«Сегодня на уполномоченный склад поступила очередная партия лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, — рассказала  заведующая аптечного склада ГУ „Фармация“ Ирина Серова. — Это 10 000 упаковок противовирусного средства, 2 100 пачек антибиотиков. Препараты после приемки мы направляем в лечебные учреждения области. Лекарства передаются по накладным в зависимости от количества пациентов. Медикаменты к нам на склад поступают практически каждый день».

Препарат, который пациент получит бесплатно, назначает врач. Медикаменты подбираются в зависимости от особенностей симптоматики и течения заболевания. К примеру, антибиотики — в основном, при ухудшении течения болезни. Пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, лекарства не назначаются вообще. 

Ранее NewsVo сообщал, что из федерального бюджета Вологодской области выделили 15,7 млн рублей на оснащение лабораторий медицинским оборудованием и 43 млн рублей на покупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь амбулаторно. 

Тэги: лекарства

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