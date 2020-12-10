На ферму под Вологдой, где голодают коровы, привезут партию комбикорма

На ферму в Надеево в Вологодском районе привезут партию комбикорма из Ярославской области. Об этом со ссылкой на представителя предприятий сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

— В результате коровы будут обеспечены кормами более чем на три недели, — отмечают чиновники.

10 декабря на предприятие будет организован совместный выезд представителей администрации Вологодского района, специалистов Россельхознадхора и ветеринарной службы области для оценки ситуации. Будет определено, есть ли корма и в каком объеме, оценено состояние животных. По результатам на районном уровне будет принято решение по вопросу регулярного обеспечения кормами. В пресс-службе отмечают, что этот процесс будет организован в любой ситуации — либо через собственника, либо через администрацию района.

Параллельно решается вопрос с миллионными долгами предприятия по электроэнергии. Администрация района планирует рекомендовать энергетикам не вводить ограничения по электроснабжению. Собственник обсудит со сбытовой компанией вопрос по рассрочке погашения задолженности.

Как ранее сообщал NewsVo, о бедственном положении на сельхозпредприятии в Надеево стало известно из соцсетей. Бывшая сотрудница сельхозорганизации, просившая не называть своего имени, рассказала, что животных кормят раз в три дня, они истощены.

По данным департамента сельского хозяйства Вологодской области, в последнее время показатели ООО «Лактис» снизились, уборка зерновых культур и заготовка сена в 2020 году предприятием и вовсе не проводилась, хотя было засеяно 2037 га.

По состоянию на 1 декабря поголовье крупного рогатого скота в ООО «Лактис» составляет 1216 голов, в том числе коров 683 головы.

После публикаций в СМИ проверки на ферме проведут Россельхознадзор и прокуратура.

По данным базы Контур.Фокус, ООО «Лактис» было зарегистрировано в 2016 году, его учредителем является Урунов Хайрулло Аличонович, генеральный директор - Магомедов Тимур Умарович (с ноября 2019 года). В ноябре 2020 года в Арбитражный суд Вологодской области поступил иск о банкротстве фирмы, поданный ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов".