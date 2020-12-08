Дополнительные 400 коек готовятся развернуть в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца

08.12.2020 [Общество]

В правительстве Вологодской области заявили, что в регионе идет работа по расширению коечного фонда для больных с новой коронавирусной инфекцией. Дополнительные 400 коек (200 в Вологде и 200 в Череповце) будут подготовлены к моменту заполняемости существующего коечного фонда на 80 %, а откроются при занятости 90%.

По данным на 8 декабря, вологодские моногоспитали загружены на 73%. Так, в Вологде в госпитале на Советском проспекте занято 64% коек, в госпитале на улице Северной - 99% коек. Роддом на улице Чернышевского, в котором оказывают помощь только пациенткам с коронавирусом, загружен на 30%. В Череповце моногоспиталь на улице Ломоносова загружен на 91%, коронавирусный госпиталь на улице Луначарского - на 53%.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области планируют открыть еще один, шестой коронавирусный моногоспиталь - в Великом Устюге. С 14 декабря на базе инфекционного отделения местной ЦРБ развернут 25 коек для пациентов с COVID-19. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С начала года на ферме под Вологдой из-за плохого кормления и ухода умерли более 180 коров
Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19
340 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский губернатор заявил, что коронавирусных тестов на всё население области не хватит
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»
372 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде на улице Чернышевского тушили пожар на предприятии
368 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Условия сбора и хранения медицинских отходов нарушали в Вологодской ЦРБ
В Череповецком районе возбудили дело о мошенничестве при ремонте дороги Ирдоматка-Нова
08.12.2020 [БлогоVO]

Если в Штатах у меня нет ни одного знакомого, переболевшего ковидом, то в России с этой заразой уже столкнулось большинство моих друзей. Приехав сюда, я поняла, почему

549
0
08.12.2020 [БлогоVO]

Недавно нашли кованые щипцы кузнеца. Совсем целые!

227
0
08.12.2020 [БлогоVO]

Из всех 677 тысяч тестов — положительных всего 13 569! А это 2%!

436
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался
Дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Вологодской области пока неизвестна
Собаки, трупы которых нашли в ангаре на улице Элеваторной в Вологде, были усыплены из-за болезни
Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин
Новая школа в Соколе примет детей в январе 2021 года
Житель Тарногского района выращивал коноплю в теплице на приусадебном участке
Дополнительные 400 коек готовятся развернуть в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

2152
0
08.12.2020 [БлогоVO]

Если в Штатах у меня нет ни одного знакомого, переболевшего ковидом, то в России с этой заразой уже столкнулось большинство моих друзей. Приехав сюда, я поняла, почему

549
0
08.12.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане начинают активно вкладываться в ремонт квартир

269
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика