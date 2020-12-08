Дополнительные 400 коек готовятся развернуть в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца

В правительстве Вологодской области заявили, что в регионе идет работа по расширению коечного фонда для больных с новой коронавирусной инфекцией. Дополнительные 400 коек (200 в Вологде и 200 в Череповце) будут подготовлены к моменту заполняемости существующего коечного фонда на 80 %, а откроются при занятости 90%.

По данным на 8 декабря, вологодские моногоспитали загружены на 73%. Так, в Вологде в госпитале на Советском проспекте занято 64% коек, в госпитале на улице Северной - 99% коек. Роддом на улице Чернышевского, в котором оказывают помощь только пациенткам с коронавирусом, загружен на 30%. В Череповце моногоспиталь на улице Ломоносова загружен на 91%, коронавирусный госпиталь на улице Луначарского - на 53%.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области планируют открыть еще один, шестой коронавирусный моногоспиталь - в Великом Устюге. С 14 декабря на базе инфекционного отделения местной ЦРБ развернут 25 коек для пациентов с COVID-19.