Работающим в коронавирусных госпиталях медикам оплатят отдых в санаториях

Реабилитацию в санаториях оплатят медикам, работающим в «красных» зонах вологодских коронавирусных моногоспиталей. Об этом 7 декабря в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Олег Кувшиннников.

— Обеспечить санаторно-курортным лечением за счет средств областного бюджета по заявке главврачей моногоспиталей всех тех врачей, младший и средний медперсонал, которые нуждаются в реабилитации после тяжелых смен в «красных зонах, — распорядился Кувшинников.

Воспользоваться льготой медики смогут до ноября 2021 года.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области персонал коронавирусных моногоспиталей также обеспечат бесплатным горячим питанием.