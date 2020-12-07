Работающим в коронавирусных госпиталях медикам оплатят отдых в санаториях

07.12.2020 [Общество]

Реабилитацию в санаториях оплатят медикам, работающим в «красных» зонах вологодских коронавирусных моногоспиталей. Об этом 7 декабря в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил губернатор Олег Кувшиннников. 

— Обеспечить санаторно-курортным лечением за счет средств областного бюджета по заявке главврачей моногоспиталей всех тех врачей, младший и средний медперсонал, которые нуждаются в реабилитации после тяжелых смен в «красных зонах, — распорядился Кувшинников. 

Воспользоваться льготой медики смогут до ноября 2021 года. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области персонал коронавирусных моногоспиталей также обеспечат бесплатным горячим питанием.

Тэги: коронавирус

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