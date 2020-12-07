Медиков вологодских моногоспиталей обеспечат бесплатным горячим питанием

В Вологодской области персонал коронавирусных моногоспиталей обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом глава региона сообщил 7 декабря на оперативном совещании в областном правительстве.

«Нами принято решение о новых, дополнительных мерах поддержки врачей, младшего и среднего медицинского персонала, которые работают в монопрофильных госпиталях. С сегодняшнего дня за счет средств областного бюджета сотрудники, работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в могогоспиталях, будут обеспечены бесплатным горячим питанием», — отметил Кувшинников.

Средства на организацию горячего питания медперсонала всех вологодских моногоспиталей будут выделены из областного бюджета. На данный момент в регионе работает пять таких медучреждений - три в Вологде и два в Череповце.

Ранее NewsVo сообщал, что с 14 декабря в Великом Устюге откроется еще один моногоспиталь, на 25 мест.