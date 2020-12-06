В Вологде произошел пожар в расселенном доме на улице Гоголя

06.12.2020 [Происшествия]
В Вологде произошел пожар в расселенном доме на улице Гоголя

Днем 5 декабря в Вологде загорелся расселенный деревянный дом на улице Гоголя, 48. 

Сообщение о пожаре поступило в 13.27, пламя охватило площадь в 50 квадратных метров. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка двух помещений на первом этаже.

Причиной возгорания в пресс-службе УМЧС по Вологодской области называют «неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц».

Ранее NewsVo сообщал, что дом №48 по улице Гоголя планировали расселить в 2019–2020 годах , он попал во вторую очередь программы переселения из ветхого и аварийного жилья. 

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото пресс-службы областного УМЧС

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