В Вологде до 2021 года планируют расселить 14 аварийных домов

В Вологде в 2019–2020 году обещают расселить 14 аварийных домов. Как удалось выяснить Newsvo, это здания по адресам: улица Гагарина, 22; улица Мохова, 45, улица Гоголя, 48, улица Лечебная, 1, улица Чернышевского, 117, улица Можайского, 11, улица Ананьинская, 73, улица Народная, 3 и 9, улица Товарная, 2, улица Набережная, 13, улица Мальцева, 72, улица Некрасова, 6, улица Карла Маркса, 57. Их общая площадь — 4966,7 кв. м, для жильцов купят новые квартиры.

Планируется, что по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 152 вологжанина (это 53 семьи) переедут в благоустроенные квартиры уже в этом году. Программа переселения финансируется из трех источников. В 2019 году фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства выделяет 168,7 млн руб., областной бюджет — 7,02 млн руб., городской бюджет — 13,8 млн руб.

Деньги, выделенные из бюджета Вологды, будут направлены на приобретение дополнительных площадей, которые компенсируют разницу между реальным и плановым по программе метражом.

«Дело в том, что новые квартиры имеют площадь больше, чем положена людям по программе, эту разницу необходимо оплатить из бюджета Вологды. В этом году на средства городского бюджета будет выкуплено 390 кв. м дополнительных площадей. Исходя из средней стоимости кв. м жилья 35 375 рублей, на эти цели мы заложили в бюджет почти 14 млн рублей», — подчернул мэр Вологды Сергей Воропанов.

Программа переселения будет действовать 6 лет, всего за это время в Вологде планируется расселить 61 дом. Это здания, которые были признаны ветхими и аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Новое жилье обретут около 1400 человек.

На первом этапе в 2019–2020 годах для переселенцев будут покупать готовые квартиры, а затем будут строить дома. Сейчас уже подбираются земельные участки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, с предыдущая программа переселения из ветхого и аварийного жилья действовала с 2009 по 2017 годы, всего было расселено 315 аварийных домов, благоустроенное жилье получили свыше 1600 семей.