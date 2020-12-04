Условия сбора и хранения медицинских отходов нарушали в Вологодской ЦРБ

04.12.2020 [Общество]

Нарушения требований законодательства об условиях сбора и хранения медицинских отходов обнаружила в Вологодской центральной районной больнице прокуратура.

— Так, расстояние от контейнерной площадки указанного учреждения здравоохранения до лечебного корпуса составляло не более 8 метров, при этом защита от постороннего доступа отсутствовала. Площадь основания контейнеров также не соответствовала предъявляемым требованиям.

По результатам проведенной проверки в адрес главврача ЦРБ было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее NewsVo сообщал, что нарушения в сфере оборота медицинских отходов также были выявлены в Череповецкой городской больнице. 

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