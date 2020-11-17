Череповецкая городская больница нарушила законодательство в сфере оборота медицинских отходов

Прокуратура обнаружила в Череповецкой городской больнице нарушения законодательства в сфере оборота медицинских отходов.

— Надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ряде структурных подразделений учреждения не обеспечена надлежащая дезинфекция использованных изделий медицинского назначения, не соблюдался установленный порядок вывоза обеззараженных медицинских отходов, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Руководителю учреждения ведомством было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Трех виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.