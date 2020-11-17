Череповецкая городская больница нарушила законодательство в сфере оборота медицинских отходов

17.11.2020 [Общество]

Прокуратура обнаружила в Череповецкой городской больнице нарушения законодательства в сфере оборота медицинских отходов.

— Надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ряде структурных подразделений учреждения не обеспечена надлежащая дезинфекция  использованных изделий медицинского назначения, не соблюдался установленный  порядок вывоза обеззараженных медицинских отходов, — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Руководителю учреждения ведомством было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Трех виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тэги: прокуратура

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