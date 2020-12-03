На Вологодском хлебокомбинате провели молебен об избавлении «от вредоносного поветрия»

Водосвятный молебен с чтением молитв по избавлению от вредоносного поветрия провел 3 декабря на Вологодском хлебокомбинате настоятель храма Святителя Николая во Владычной слободе Андрей Исаев.

— Отец Андрей освятил новую линию по выпуску сахарного печенья, с молитвой окропил святой водой пекарей и кондитеров, оборудование в цехах, хлеба и всю продукцию хлебокомбината, — пишет на своей странице в соцсети заместитель гендиректора ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Сергей Николаев.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская область заняла первое место в России по величине коэффициента распространения коронавируса. В регионе, по данным на 3 декабря, он составляет 1,22 ( в Москве - 0,92, в Санкт-Петербурге - 1,00).