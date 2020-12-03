Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19

Вологодская область заняла первое место в России по величине коэффициента распространения коронавируса. В регионе, по данным на 3 декабря, он составляет 1,22 ( в Москве - 0,92, в Санкт-Петербурге - 1,00).

Ранее Newsvo сообщал, что за сутки в Вологодской области выявили 359 новых случаев коронавирусной инфекции, 140 человек выздоровели, 12 умерли. Такие данные 3 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 13 197 пациентам. Большая часть из них — 10 699 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 188 случаях.