Власти Вологодской области заявили, что данные регионального штаба о смертности от COVID-19 соответствуют статистике Минздрава

02.12.2020 [Общество]

Секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, главный эпидемиолог департамента здравоохранения Вологодской области Татьяна Курганова заявила, что регионального оперштаба о смертности от коронавируса полностью соответствуют статистике ИЦК Минздрава.

«Данные о заболевших и умерших от коронавируса, которые передаются в региональный оперативный штаб Департаментом здравоохранения, полностью соответствуют статистике информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Минздрава (ИЦК)», - пояснила Татьяна Курганова.

Ранее NewsVo сообщал, что журналисты «Медиазоны» получили доступ к отчетам Минздрава Российской Федерации. В публикации говорится, что на койках для коронавирусных больных в Вологодской области за время пандемии умерли в разы больше людей, чем это учтено в официальной статистике сайта стопкоронавирус.рф. 

По данным, оказавшихся в руках журналистов, с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября включительно в России на койках, выделенных для коронавирусных больных, умерли 74 866 пациентов. Публично доступную статистику жертв коронавируса ведет Роспотребнадзор — и, согласно его данным, за тот же период жертв в два раза меньше: от COVID-19 умерли 36 516 человек.

— Данные Минздрава, с одной стороны, не учитывают тех, кто умер от COVID-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, с другой — учитывают людей, которые умерли на коронавирусных койках не от COVID-19, — говорится в публикации. 

Проанализировав, как сообщает данные каждый регион в отдельности, журналисты разбили их на четыре большие группы в зависимости от того, как связаны или не связаны данные из ИЦК с данными, которые публикуют оперативные штабы. Вологодская область попала в группу регионов, в которых данные ИЦК никак не связаны с данными оперативных штабов.  

— В то же время один из авторов данного материала «Медузы», заместитель главного редактора журнала «Холод» Михаил Зеленский в эфире телеканала «Дождь» отметил Вологодскую область в числе регионов, предоставляющих корректную информацию о количестве умерших от COVID-19, — отмечают в пресс-службе правительства Вологодской области. 

В департаменте здравоохранения Вологодской области пояснили, что по каждому смертельному случаю, происходящему в моногоспиталях региона, проводится расследование. По его результатам составляется протокол – первичное или окончательное заключение. Первичное выдается, чтобы родственники могли получить свидетельство о смерти и провести все процедуры по захоронению. В ситуации, когда невозможно точно назвать окончательный диагноз, причина смерти может быть установлена в течение 30 дней после проведения процедур, связанных с расследованием смертельного случая. В этом случае реальные данные и статистика на определенный период времени могут расходиться.

Тэги: коронавирус

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