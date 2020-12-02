Вологодский митрополит Савва каждый вечер публикует проповеди в своем аккаунте в Instagram

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва каждый день в девять часов вечера выходит в прямой эфир с проповедями на своей странице в Instagram. Так, например, 1 декабря онлайн-трансляция владыки была посвящена теме паломнических поездок. Савва отметил, что очень часто люди гонятся за старцами «за тридевять земель», в то время как то, что они ищут, может быть совсем рядом.

— Кажется, святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что Иерусалим и Афон нужно носить в сердце своем. Да и иногда эти так называемые, будем говорить, «духоносные» батюшки, действительно опытные священнослужители, находятся рядом с нами, — говорит Савва.

Судя по профилю, первые фотографии в профиле митрополита появились еще в 2017 году. В последнее время страницу в соцсети Савва ведет более активно. У владыки также есть свой Yotube-канал «В гостях у епископа».

Ранее NewsVo сообщал, что 25 августа решением Священного Синода преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии был назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва. Митрополит Игнатий, ранее возглавлявший Вологодскую митрополию, стал Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии. Кроме того, на том же заседании Синода была решена дальнейшая судьба епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана. Его отстранили от управления Череповецкой епархией, «определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии». Преосвященным Череповецким и Белозерским будет епископ Мариинско-Посадский Игнатий, викарий Чебоксарской епархии.