Главой Вологодской митрополии назначили митрополита Савву

25.08.2020 [Общество]

Преосвященным Вологодским и Кирилловским, главой Вологодской митрополии решением Священного Синода от 25 августа назначен бывший митрополит Тверской и Кашинский Савва. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Митрополит Игнатий, ранее возглавлявший Вологодскую митрополию, стал Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии, отмечается в решении Синода. 

Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана по его прошению отстранили от управления Череповецкой епархией, «определив ему местом пребывания Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии», под наблюдением и духовным попечением Преосвященного Вологодского. Преосвященным Череповецким и Белозерским будет епископ Мариинско-Посадский Игнатию, викарий Чебоксарской епархии.

Ранее NewsVo сообщал, что в октябре 2014 года по решению Священного Синода из состава Вологодской епархии выделены Череповецкая и Великоустюжская. Владыкой Вологодским и Кирилловским тогда стал Игнатий, позже, в ноябре 2014 года, патриарх возвел его в сан митрополита Вологодской митрополии. 

Тэги: митрополия

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