61-летний череповчанин погиб при пожаре из-за возгорания самогонного аппарата

В Череповце из-за возгорания самогонного аппарата погиб человек. Трагедия произошла 1 декабря в одной из квартир пятиэтажного дома в поселке Новые Углы.

По данным пресс-службы УМЧС, 61-летний мужчина оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Через некоторое время аппарат загорелся, пламя повредило внутреннюю отделку кухни. Пострадавший в результате возгорания мужчина умер в машине скорой помощи.

Ранее NewsVo сообщал, что 80-летняя пенсионерка в Вологде готовила домашнее вино и устроила пожар на кухне своей квартиры. Инцидент произошел днем 25 ноября в доме № 30 по улице Пролетарской.