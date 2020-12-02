61-летний череповчанин погиб при пожаре из-за возгорания самогонного аппарата

02.12.2020 [Происшествия]

В Череповце из-за возгорания самогонного аппарата погиб человек. Трагедия произошла 1 декабря в одной из квартир пятиэтажного дома в поселке Новые Углы. 

По данным пресс-службы УМЧС, 61-летний мужчина оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Через некоторое время аппарат загорелся, пламя повредило внутреннюю отделку кухни. Пострадавший в результате возгорания мужчина умер в машине скорой помощи.

Ранее NewsVo сообщал, что 80-летняя пенсионерка в Вологде готовила домашнее вино и устроила пожар на кухне своей квартиры. Инцидент произошел днем 25 ноября в доме № 30 по улице Пролетарской. 

Фото пресс-службы областного УМЧС

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