В Вологде пенсионерка готовила домашнее вино и устроила пожар в квартире

80-летняя пенсионерка в Вологде готовила домашнее вино и устроила пожар на кухне своей квартиры. Инцидент произошел днем 25 ноября в доме № 30 по улице Пролетарской.

По данным пресс-службы областного УМЧС, сигнал о возгорании в квартире на первом этаже поступил в 13.02. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, пламя повредило внутреннюю отделку, предметы мебели. Оплавлен холодильник и изоляция моторного отсека устройства. Закопчена внутренняя отделка подъезда.

— Из объяснения женщины 1940 года рождения, стало известно, что днем она готовила домашнее вино, варила ягоды, приготовила спирт. Спирт объемом около 1 литра находился в бутылке, которую она случайно задела. Бутылка упала на пол, спирт растекся по полу и попал под холодильник. В это время включился мотор холодильника, и в его нижней части произошла вспышка с распространением огня на горючие конструкции холодильника и внутреннюю отделку, — сообщает пресс-служба УМЧС.

В ликвидации возгорания было задействовано пять единиц техники и 15 человек личного состава.