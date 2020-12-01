Начальницу отделения почты в Череповецком районе, присвоившую 126 тысяч рублей, осудили условно

В Череповецком районе суд огласил приговор 45-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении денег с использованием служебного положения.

Как NewsVO сообщал ранее, занимая должность начальника почтового отделения, подсудимая систематически незаконно изымала деньги из кассы организации и, подделав документы, присваивала средства, предназначенные для выплат многодетным семьям. Правонарушение было выявлено в ходе внутренней проверки компании.

Общая сумма ущерба составила 126 386 рублей 97 копеек. Обвиняемая возместила эти деньги компании. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.