Начальницу отделения почты в Череповецком районе будут судить за присвоение 126 тысяч рублей

В Череповецком районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность начальника одного из отделений почтовой связи, в период с 1 февраля 2018 года по 19 декабря 2019 года, незаконно изымала деньги, предназначенные многодетным семьям. Для этого она подделала подписи потерпевших в необходимых документах и проставила даты.

«Продолжая свои преступные действия, обвиняемая не внесла в кассу отделения почтовой связи денежные средства, вырученные от реализации населению товаров, от продажи лотереи, периодических печатных изданий, а также систематически незаконно изымала из кассы и сейфа отделения почтовой связи и обращала в свою пользу денежные средства», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит крупный штраф, либо лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, либо принудительные работы, либо до шести лет лишения свободы.