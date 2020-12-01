Вологодские полицейские пытаются оспорить освобождение Романа Морозова от ответственности за одиночный пикет

01.12.2020 [Общество]

Вологодские полицейские пытаются через Третий кассационный суд обжаловать прекращение административного дела о нарушении режима самоизоляции, возбужденного ими в отношении Романа Морозова. Текст поданной городским УМВД жалобы опубликовало в своей группе «Движение Вместе». 

Ранее NewsVo сообщал, что мужчина вышел на пикет 26 июня. Позже на Морозова составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Личность нарушителя полицейские установили, посмотрев видео с пикета, которое было размещено в соцсети.

Один из листов дела об административном правонарушении Роман выложил в сеть. Это справка, в которой говорится, что «с целью установления личности мужчины, принимавшего участие в мероприятии, зафиксированном на видеозаписи под названием «Одиночный пикет против узурпации власти и поправок в Конституции в Вологде» было проведено «отождествление личности».

Далее в справке описывается механизм отождествления: полицейские сделали скриншот видео, распечатали его. Затем взяли из базы данных «Интегрированный банк данных» регионального уровня УМВД по Вологодской области фотографию Морозова Романа Владимировича. При сравнении изображении правоохранители пришли к выводу, что они «тождественны» и «принадлежат одному человеку».

25 августа городской суд признал вологжанина виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения. Морозов с таким решением не согласился и подал жалобу в Вологодский областной суд. Тот встал на сторону мужчины, признав, что запретов на одиночные пикеты установлено не было. Административное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. 

Тэги: пикеты, поправки в конституцию

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции
263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске
Два человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
01.12.2020 [Общество]

322 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

1994
0
30.11.2020 [Общество]

В Вологодской области запустили «горячую линию» для нуждающихся в помощи психолога из-за пандемии

1007
0
30.11.2020 [Общество]

Узнать результаты теста на коронавирус вологжане смогут на региональном портале госуслуг

2824
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Командировочный обмотался медным кабелем, чтобы вынести его с предприятия в Череповце
Поиски тел погибших в результате крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлены
В Череповце двух подростков осудили за кражу денег и банковских карт из коммунальной квартиры
«Заочный колледж»: в Вологодской области запустили проект для получения образования без отрыва от производства
Больничные работающим пенсионерам в Вологодской области продлят до 15 января 2021 года
Начальницу отделения почты в Череповецком районе, присвоившую 126 тысяч рублей, осудили условно
16-летнего жителя Тотемского района будут судить за угон
 
30.11.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Свешниковская и Афанасьевская улицы, улица Героев Авиации

1153
0
01.12.2020 [БлогоVO]

Что курит Администрация города Вологды? Кредит для погашения кредита

1076
0
30.11.2020 [Обзор Прессы]

Ветеринарная станция Великого Устюга может не пережить зиму

429
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика