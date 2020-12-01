Вологодские полицейские пытаются оспорить освобождение Романа Морозова от ответственности за одиночный пикет

Вологодские полицейские пытаются через Третий кассационный суд обжаловать прекращение административного дела о нарушении режима самоизоляции, возбужденного ими в отношении Романа Морозова. Текст поданной городским УМВД жалобы опубликовало в своей группе «Движение Вместе».

Ранее NewsVo сообщал, что мужчина вышел на пикет 26 июня. Позже на Морозова составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Личность нарушителя полицейские установили, посмотрев видео с пикета, которое было размещено в соцсети.

Один из листов дела об административном правонарушении Роман выложил в сеть. Это справка, в которой говорится, что «с целью установления личности мужчины, принимавшего участие в мероприятии, зафиксированном на видеозаписи под названием «Одиночный пикет против узурпации власти и поправок в Конституции в Вологде» было проведено «отождествление личности».

Далее в справке описывается механизм отождествления: полицейские сделали скриншот видео, распечатали его. Затем взяли из базы данных «Интегрированный банк данных» регионального уровня УМВД по Вологодской области фотографию Морозова Романа Владимировича. При сравнении изображении правоохранители пришли к выводу, что они «тождественны» и «принадлежат одному человеку».

25 августа городской суд признал вологжанина виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения. Морозов с таким решением не согласился и подал жалобу в Вологодский областной суд. Тот встал на сторону мужчины, признав, что запретов на одиночные пикеты установлено не было. Административное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.