Полицейские идентифицировали личность участника одиночного пикета в Вологде по видео из соцсети

24.09.2020 [Общество]

Жителя Вологды, юриста Романа Морозова привлекли к административной ответственности из-за его выхода 26 июня на пикет против поправок в Конституцию. Полицейские составили в отношении мужчины протокол по статье о нарушении режима самоизоляции. Личность нарушителя они установили, посмотрев видео с пикета, которое было размещено в соцсети.

Один из листов дела об административном правонарушении Роман выложил в сеть. Это справка, в которой говорится, что «с целью установления личности мужчины, принимавшего участие в мероприятии, зафиксированном на видеозаписи под названием «Одиночный пикет против узурпации власти и поправок в Конституции в Вологде» было проведено «отождествление личности».

Далее в справке описывается механизм отождествления: полицейские сделали скриншот видео, распечатали его. Затем взяли из базы данных «Интегрированный банк данных» регионального уровня УМВД по Вологодской области фотографию Морозова Романа Владимировича. При сравнении изображении правоохранители пришли к выводу, что они «тождественны» и «принадлежат одному человеку».

— Все, теперь преступность победят одним махом, потому что так легко умеют сравнивать лица, что теперь и программа распознавания лиц не потребуется, ведь в Вологде есть сотрудники, которые, как фокусники, могут все, — пишет Роман на своей странице в соцсети.

Протокол, который составили на вологжанина по части 1 статьи 20.6.1 КоАП, рассмотрели в мировом суде 25 августа. 

— Судом установлено, что 26 июня 2020 года в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 30 минут Морозов Р.В., проживающий по адресу: <адрес>, покинул место своего жительства и находился без уважительной причины на ул. Торговая площадь г. Вологды рядом с домом № 6, а именно проводил одиночный пикет, тем самым нарушив запрет, установленный пунктом 5 постановления Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286, — говорится в решении суда. 

В итоге вологжанина признали виновным и назначили ему административное наказание в виде предупреждения. Роман готовит жалобу на решение.

 

Тэги: пикеты, самоизоляция, поправки в конституцию

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Вологда-Чеваката» не смогла пробиться в основную сетку Кубка России по баскетболу
Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде депутаты одобрили повышение платы за детсад почти на 20%
В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги
20 млн. рублей получил бюджет Вологды благодаря легализации «серых зарплат» в 2019 году
В Вологде 14-летний мальчик умер, вдыхая газ
20 сентября из-за «Кросса нации» ограничат движение авто в центре Вологды
На Пречистенской набережной в Вологде нашли муляж боеприпаса
«Буду есть мякину, а фасон не кину»: выставка традиционного костюма открылась в Великом Устюге
23.09.2020 [Общество]

«Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на тротуарах улиц Козленская и Галкинская в Вологде

1385
0
24.09.2020 [Происшествия]

В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер

1203
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двое вологжан предстанут перед судом за нападение на полицейских во время задержания
Полицейские идентифицировали личность участника одиночного пикета в Вологде по видео из соцсети
На территории детсада в Нюксенском районе заметили волка
В Вологде с 25 сентября начнут выдавать бланки и ручки для участия в «Тотальном диктанте»
В Вологде пенсионерка взяла в кредит миллион рублей и перевела деньги мошенникам
Презентация книги Геннадия Сазонова «На огневой черте» состоится в Вологде 24 сентября
Сотрудников Вологодского подшипникового завода поздравили с профессиональным праздником
 
23.09.2020 [Общество]

Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей

1514
0
24.09.2020 [БлогоVO]

Опять активизировались мошенники

364
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

3116
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика