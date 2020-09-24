Полицейские идентифицировали личность участника одиночного пикета в Вологде по видео из соцсети

Жителя Вологды, юриста Романа Морозова привлекли к административной ответственности из-за его выхода 26 июня на пикет против поправок в Конституцию. Полицейские составили в отношении мужчины протокол по статье о нарушении режима самоизоляции. Личность нарушителя они установили, посмотрев видео с пикета, которое было размещено в соцсети.

Один из листов дела об административном правонарушении Роман выложил в сеть. Это справка, в которой говорится, что «с целью установления личности мужчины, принимавшего участие в мероприятии, зафиксированном на видеозаписи под названием «Одиночный пикет против узурпации власти и поправок в Конституции в Вологде» было проведено «отождествление личности».

Далее в справке описывается механизм отождествления: полицейские сделали скриншот видео, распечатали его. Затем взяли из базы данных «Интегрированный банк данных» регионального уровня УМВД по Вологодской области фотографию Морозова Романа Владимировича. При сравнении изображении правоохранители пришли к выводу, что они «тождественны» и «принадлежат одному человеку».

— Все, теперь преступность победят одним махом, потому что так легко умеют сравнивать лица, что теперь и программа распознавания лиц не потребуется, ведь в Вологде есть сотрудники, которые, как фокусники, могут все, — пишет Роман на своей странице в соцсети.

Протокол, который составили на вологжанина по части 1 статьи 20.6.1 КоАП, рассмотрели в мировом суде 25 августа.

— Судом установлено, что 26 июня 2020 года в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 30 минут Морозов Р.В., проживающий по адресу: <адрес>, покинул место своего жительства и находился без уважительной причины на ул. Торговая площадь г. Вологды рядом с домом № 6, а именно проводил одиночный пикет, тем самым нарушив запрет, установленный пунктом 5 постановления Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286, — говорится в решении суда.

В итоге вологжанина признали виновным и назначили ему административное наказание в виде предупреждения. Роман готовит жалобу на решение.