Выставка фотографий известного краеведа Леонида Старикова откроется в Вологде 1 декабря

30.11.2020 [Культура]

Выставка фотографий «Всех люблю» откроется в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде 1 декабря.

Экспозиция будет посвящена памяти известного фотохудожника, краеведа, хранителя «Дома Шахова», создателя огромного архива фотографий объектов вологодского деревянного зодчества Леонида Васильевича Старикова.

– Много лет Леонид Васильевич руководил фотоклубом «Северянин» и воспитал несколько поколений вологодских фотографов. За годы своей деятельности Стариков реализовал множество различных проектов, оказавших значительное влияние на развитие культуры Вологды и области. Именно он создал первую электронную карту города с фотографиями каждого здания, – говорится в анонсе выставки.

Посетители смогут увидеть работы самого Леонида Старикова и его портреты в исполнении других авторов.

Экспозиция будет интересна тем, кто увлекается фотографией, любит родной край и поближе хочет познакомиться с творчеством талантливого фотохудожника.

Посетить выставку можно до 29 декабря по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 1, арт галерея 2-го этажа библиотеки. 

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