В Череповце жителей старше 65 лет просят ходить за покупками в утренние часы

С 30 ноября в магазинах Череповца начнут устанавливать плакаты, призывающие горожан, по возможности, не посещать торговые точки до 11 часов. Утренними часами предлагается воспользоваться покупателям старше 65 лет.

«Мы решили ввести специальные часы для посещения магазинов людьми от 65 лет — до 11 часов. Просим череповчан моложе в это время минимизировать посещение магазинов, отдавая приоритет старшему поколению, чтобы пожилые люди могли без дополнительного риска для здоровья купить товары первой необходимости. Так мы хотим развести потоки. Надеемся, жители с пониманием и уважением отнесутся к нововведению», — пояснила официальному сайту Череповца начальник управления экономической политики мэрии Татьяна Титова.

Ранее NewsVo сообщал, что 25 ноября на заседании оперштаба в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%.