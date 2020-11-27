Экскурсии по обновлённому бульвару Пирогова появились в онлайн- и оффлайн-форматах

27.11.2020 [Культура]

Аудио экскурсию по новому бульвару Пирогова в Вологде подготовили сотрудники бюро нестандартных экскурсий «Вокруг да около» – Екатерина Хоботова и Нина Смелкова. Они записали рассказы, посвящённые четырём участкам бульвара – от Советского проспекта до улицы Чехова.

– При входе на бульвар с Советского проспекта мы рассказываем о том, что здесь были пароходные пристани и как в советское время работал речной вокзал. Дальше говорим про улицы, которые пересекает бульвар. Потому что, например, Московский тракт – это было достаточно многолюдное место, по которому постоянно ездили туда и обратно, – рассказала NewsVo экскурсовод Екатерина Хоботова.

Важной частью экскурсии стал рассказ о мозаиках, которых в этом районе несколько. 

– Обратите внимание, что весь бульвар оформлен в мозаичном стиле, – говорит Екатерина. – Это именно потому, что весь район не только украшен мозаиками, но ещё и фасады некоторых домов содержат мозаичные фрагменты. 

Далее в экскурсии рассказывается о враче и педагоге Николае Пирогове и о том, что он, на самом деле, никак не был связан с Вологдой. Затем есть история вологодского роддома, а также двух школ, которые находятся на бульваре: пятой и первой коррекционной. 

– И в конце мы упоминаем про старый железнодорожный вокзал, который хоть и стоит немного в стороне, но все равно, мы считаем, что это важный исторический объект, который очень хотелось бы сохранить, – добавляет Екатерина.

Найти эту аудиоэкскурсию бюро «Вокруг да около» вы можете найти на сайте Вологда.рф, в специальном разделе, посвящённом бульвару Пирогова. Перейти в этот раздел вологжанам помогут qr-коды, размещённые на стендах на бульваре.

Помимо этого, бесплатные очные экскурсии по бульвару Пирогова планируют проводить экскурсоводы проекта «Интерактивные экскурсии по микрорайонам города»

Ближайшие экскурсии пройдут здесь 5, 12, 19 и 26 декабря с 11:00 до 12:00. Количество участников ограничено из-за противоэпидемических мер. Для участия необходимо записаться у экскурсовода Елены Пологих. Организаторы убедительно просят людей старше 65 лет отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Как ранее писал NewsVo, «технический запуск» обновленного бульвара на улице Пирогова в Вологде прошёл 21 ноября. Работы по благоустройству пока не приняты городской администрацией - в течение месяца будет идти сбор замечаний и идей от горожан по поводу выполненного благоустройства. Пожелания и предложения можно направлять в группу «Бульвар на Пирогова» в социальной сети.
 

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