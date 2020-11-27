О женских и детских образах в живописи XVIII-XX веков расскажут вологжанам в День матери

27.11.2020 [Культура]

Несколько мероприятий, посвящённых Дню матери, пройдут 28 ноября в филиалах Вологодской картинной галереи.

Экскурсия по выставке художественного текстиля «Шёлковый ветер» начнётся в 11:00 в Доме Корбакова на Октябрьской, 13. В рамках экскурсии запланирован также демонстрационный мастер-класс в технике росписи по ткани (батик) от художника и дизайнера Романа Захарова.

Тематическая экскурсия «Женские и детские образы в живописи XVIII-XX веков начнётся в 14:00 в Шаламовском доме на Сергея Орлова, 15.

Здесь же в 14:40 начнётся мастер-класс по изготовлению открытки в технике квилтинг «Единственной маме на свете».

Концерт с участием поэта Андрея Таюшева и дуэта – Владимир Максимов (гитара) и Маргарита Студентова (вокал) начнётся в 17:30 в Мастерской Пантелеева на Козлёнской, 4.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефонам: 72-79-02, 72-14-33.

Возрастных ограничений нет. 
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологодской области перестали публиковать статистику по заражениям COVID-19 в муниципалитетах
26.11.2020 [Обзор Прессы]

Звездное небо над нами… Мужское / Женское. Выпуск от 25.11.2020

818
0
25.11.2020 [БлогоVO]

Путешествие в ад: руины северной медицины

2258
0
27.11.2020 [Обзор Прессы]

В Индии отреставрировали самое большое полотно Василия Верещагина

141
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дважды ограбившего ребенка грязовчанина приговорили к 4,5 годам колонии
О женских и детских образах в живописи XVIII-XX веков расскажут вологжанам в День матери
Незаконно срубивший деревья в Вожегодском районе депутат отделался штрафом в 10 тысяч рублей
Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за незаконную установку рекламного щита
Редкие отреставрированные картины представлены на выставке в Вологде
Перевозчики просят губернатора снизить ставку УСН в Вологодской области до 1%
261 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1635
0
26.11.2020 [БлогоVO]

Автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. В границах региона дорога будет приведена в порядок в период с 2022 по 2024 годы

1146
0
27.11.2020 [Обзор Прессы]

В Индии отреставрировали самое большое полотно Василия Верещагина

141
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика