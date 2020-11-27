О женских и детских образах в живописи XVIII-XX веков расскажут вологжанам в День матери

Несколько мероприятий, посвящённых Дню матери, пройдут 28 ноября в филиалах Вологодской картинной галереи.

Экскурсия по выставке художественного текстиля «Шёлковый ветер» начнётся в 11:00 в Доме Корбакова на Октябрьской, 13. В рамках экскурсии запланирован также демонстрационный мастер-класс в технике росписи по ткани (батик) от художника и дизайнера Романа Захарова.

Тематическая экскурсия «Женские и детские образы в живописи XVIII-XX веков начнётся в 14:00 в Шаламовском доме на Сергея Орлова, 15.

Здесь же в 14:40 начнётся мастер-класс по изготовлению открытки в технике квилтинг «Единственной маме на свете».

Концерт с участием поэта Андрея Таюшева и дуэта – Владимир Максимов (гитара) и Маргарита Студентова (вокал) начнётся в 17:30 в Мастерской Пантелеева на Козлёнской, 4.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефонам: 72-79-02, 72-14-33.

Возрастных ограничений нет.

