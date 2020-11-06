Выставка художественного текстиля дизайнера Романа Захарова открывается в Вологде

Выставка художественного текстиля дизайнера Романа Захарова «Шелковый ветер» открывается в Вологде 6 ноября.

– Имя вологодского художника и дизайнера, члена Союза художников России и Международной федерации художников Романа Захарова известно далеко за пределами региона. Лауреат и дипломант художественных профессиональных выставок международного, всероссийского и регионального форматов, художник является автором более 40 персональных выставочных проектов в 30 городах центральной России, - говорится о художнике в анонсе выставки.

Помимо этого, Роман Захаров работает преподавателем в Вологодском колледже народных промыслов.

На выставке «Шелковый ветер» будут представлены работы, выполненные в разных техниках: панно, предметы интерьера и одежды. Так, например, здесь можно увидеть произведения в технике «кофе на шелке», а также в технике холодного, горячего и свободного батика.

– Модниц, безусловно, порадуют инклюзивные модели – например, платье со шлейфом, в котором роспись по шелку дополняют вставки из вологодского кружева, – рассказывают организаторы выставки.

На церемонии открытия выставки пройдёт показ авторской коллекции женской одежды «Чертополох», а также сам художник ответит на вопросы посетителей.

Открытие выставки состоится 6 ноября в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Выставка продолжит работу до 6 декабря. Посетить её можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.

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