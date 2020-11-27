Жительница Харовска погибла под колесами грузового поезда

В Харовске 58-летняя женщина погибла под колесами поезда. Инцидент произошел утром 26 ноября.

— Выяснено, что женщина переходила железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

В результате харовчанка получила смертельные травмы. По факту гибели женщины проводится проверка.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 22 октября на станции Вохтога трое детей погибли под колесами пассажирского поезда. В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу уточняют, что во время приближения поезда сообщением «Челябинск — Санкт-Петербург» дети находились в колее между железнодорожными путями. Они пропускали следовавший в другом направлении грузовой состав. В этот момент машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Подростки пытались уйти из колеи в направлении приближающегося поезда, но не успели. Несмотря на принятые машинистом меры экстренного торможения, избежать трагедии не удалось.