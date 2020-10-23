На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей

23.10.2020 [Происшествия]

На станции Вохтога в Грязовецком районе трое детей погибли под колесами поезда. Трагедия произошла вечером 22 октября. 

— Вечером 22 октября 2020 года поступило сообщение о смертельном травмировании на станции Вохтога в Вологодской области поездом, следовавшим маршрутом Челябинск- Санкт- Петербург, троих подростков — мальчика 2005 г. р. и двоих девочек 2006 г. р., — сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, 15-летний мальчик и 14-летние девочки пересекали железнодорожные пути перед едущим близко поездом. В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу уточняют, что во время приближения поезда сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург» дети находились в колее между железнодорожными путями. Они пропускали следовавший в другом направлении грузовой состав.  В этот момент машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Подростки пытались уйти из колеи в направлении приближающегося поезда, но не успели. Несмотря на принятые машинистом меры экстренного торможения, избежать трагедии не удалось. 

На место происшествия сразу же выехала следственно оперативная группа в составе двух следователей СЗ СУТ СК России и Костромского линейного отдела МВД России на транспорте. 

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи изучают места проживания детей, назначены необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что 54-летний житель Череповца погиб под колесами грузового поезда, пересекая пути в неположенном месте. Инцидент произошел около полудня 24 мая на 478 километре перегона Череповец — Хемалда. 

Тэги: гибель детей, попал под поезд

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски
За сутки 89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей
В Череповце зарегистрированный как ИП подросток обманул сервис такси на 5 млн. рублей
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
21.10.2020 [Общество]

Суд обязал экс-главу поселения в Великоустюгском районе выплатить 10,5 млн рублей за незаконно вырубленный лес

1358
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пристройка к школе №30 в Вологде готова на 63%
Трое подростков пострадали в ДТП с пьяным водителем в Грязовецком районе
Крупный реставрационный центр создают в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
Вместо каждого вырубленного дерева в Вологде будут высаживать минимум два
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
Пьяный сокольчанин за рулём автомобиля врезался в торговый павильон
Экскурсия «Гайдар, шкрабы и Дальтон-план в Вологде» состоится 24 октября
 
19.10.2020 [Культура]

«Когда актёры вышли на премьеру и увидели слёзы в глазах зрителей, то сами чуть не разрыдались»: как Вологодский драмтеатр начал новый сезон

1026
0
22.10.2020 [БлогоVO]

В Вологде еврейское кладбище уходит под воду?

526
0
20.10.2020 [Обзор Прессы]

Под масляной краской сельского храма скрывается Победоносец

509
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика