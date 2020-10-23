На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей

На станции Вохтога в Грязовецком районе трое детей погибли под колесами поезда. Трагедия произошла вечером 22 октября.

— Вечером 22 октября 2020 года поступило сообщение о смертельном травмировании на станции Вохтога в Вологодской области поездом, следовавшим маршрутом Челябинск- Санкт- Петербург, троих подростков — мальчика 2005 г. р. и двоих девочек 2006 г. р., — сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, 15-летний мальчик и 14-летние девочки пересекали железнодорожные пути перед едущим близко поездом. В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу уточняют, что во время приближения поезда сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург» дети находились в колее между железнодорожными путями. Они пропускали следовавший в другом направлении грузовой состав. В этот момент машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Подростки пытались уйти из колеи в направлении приближающегося поезда, но не успели. Несмотря на принятые машинистом меры экстренного торможения, избежать трагедии не удалось.

На место происшествия сразу же выехала следственно оперативная группа в составе двух следователей СЗ СУТ СК России и Костромского линейного отдела МВД России на транспорте.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи изучают места проживания детей, назначены необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 54-летний житель Череповца погиб под колесами грузового поезда, пересекая пути в неположенном месте. Инцидент произошел около полудня 24 мая на 478 километре перегона Череповец — Хемалда.