В двух школах Череповца установили тепловизоры

В школах № 17 и 23 города Череповца установили тепловизоры. Теперь утреннюю термометрию дети проходят без очередей.

— В адрес электронных термометров у родителей много нареканий. Главные из них: очереди на входе и неточность измерений. К тому же некоторые почему-то уверены, что с помощью электронных термометров на тело наносится штрих-код, чтобы Билл Гейтс потом мог определить, кого чипировать, а кого нет. Наверняка, подобные фантастические размышления вы тоже где-то слышали, — пишет на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

По словам Германова, если температура тела ребенка выше 37 градусов, дежурный администратор получит специальный сигнал.

Ранее NewsVo сообщал, что этой осенью также установили тепловизоры в школах №№ 3, 26, 41 и 42 в Володе. А первый тепловизор в образовательном учреждении областной столицы был установлен еще в сентябре 2019 года, в школе №30. Аппарат активно используется для выявления заболевших и предотвращения распространения гриппа и ОРВИ.