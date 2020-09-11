В четырех школах Вологды установили тепловизоры

11.09.2020 [Общество]

В школах №№ 3, 26, 41 и 42 в Володе установили тепловизоры. Оборудование автоматически определяет температуру учеников на входе.

— В этом году, в связи с пандемией коронавирусной инфекции на нас вышел Вологодский оптико-механический завод, который сейчас активно перестраивается и обновляется. Они стали выпускать тепловизоры, и мы договорились о передаче в безвозмездное пользование 4 таких единиц оборудования до конца года. Оборудование поставлено в наши крупнейшие школы №№ 3, 41, 26 и 42. На данный момент оно успешно используется для контроля температурного режима учеников на входе. Будем в дальнейшем оснащать остальные школы. Это очень важно для здоровья наших детей. Актуальность этого оборудования высока, особенно в такой непростой эпидемической ситуации, — цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Сергея Воропанова. 

В зону работы тепловизора попадает территория от 6 до 30 метров, одновременно устройство может отслеживать температуру тела 30 человек. Человек с нормальной температурой определяется на мониторе зеленым цветом, с повышенной температурой — красным цветом. Кроме того, если выявляется заболевший, раздается звуковой сигнал.

— Также имеется  возможность просмотра всех проходящих людей с повышенной температурой. В памяти устройства остаются видео- и фотофайлы, что помогает быстро определить, из какого класса заболевший, — пояснила директор школы № 26 Лариса Лукичева.

Если у ребенка обнаружена повышенная температура, дежурный администратор или классный руководитель отводит его в медицинский кабинет. Медработник еще раз измеряет температуру бесконтактным термометром. При подтверждении недомогания, ученик изолируется,  информацию сообщают родителям, после чего они должны забрать ребенка домой и вызвать врача.

Ранее NewsVo сообщал, что тепловизор также был установлен еще в сентябре 2019 года в школе №30. Аппарат активно используется для выявления заболевших и предотвращения распространения гриппа и ОРВИ.

 

Тэги: профилактика, грипп, ОРВИ, коронавирус, школы

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