Суд в Вологде запретил эксплуатацию судна «Капитан Артюшин»

Суд удовлетворил иск Вологодской транспортной прокуратуры о запрете эксплуатации судна «Капитан Артюшин».

— Судовладелец по постановлениям прокуратуры привлечен к административной ответственности по чч 2 и 3 ст. 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном и не зарегистрированным в установленном порядке) в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей. По иску прокурора Вологодский городской суд запретил эксплуатацию указанного судна до его регистрации в Государственном судовом реестре и получения соответствующих документов, — сообщила 26 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура.

Кроме того, материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены в следственные органы.

Ранее NewsVo сообщал, что судно 1973 года постройки затонуло вечером 21 августа во время прогулочного рейса у Соборной горки в Вологде. На борту в момент ЧП находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все они были спасены и доставлены на берег, пострадавших нет. Для предотвращения розлива нефтепродуктов на реке были установлены боновые заграждения. Несколько дней сотрудники УМЧС по Вологодской области и городская администрация пытались поднять судно со дна, но все было безуспешно. Утром 26 августа затонувшее у Соборной горки в Вологде судно «Капитан Артюшин» собственник отбуксировал к речному порту.

Летом 2020 года Вологодская транспортная прокуратура сообщила, что «Капитан Артюшин» по решению суда еще в сентябре 2018 года был исключен из Реестра маломерных судов. Его дальнейшая эксплуатация возможна лишь после постановки на соответствующий учет.