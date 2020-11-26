Суд в Вологде запретил эксплуатацию судна «Капитан Артюшин»

26.11.2020 [Общество]

Суд удовлетворил иск Вологодской транспортной прокуратуры о запрете эксплуатации судна «Капитан Артюшин».

— Судовладелец по постановлениям прокуратуры привлечен к административной ответственности по чч 2 и 3 ст. 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном и не зарегистрированным в установленном порядке) в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей. По иску прокурора Вологодский городской суд запретил эксплуатацию указанного судна до его регистрации в Государственном судовом реестре и получения соответствующих документов, — сообщила 26 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура.

Кроме того, материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены в следственные органы.

Ранее NewsVo сообщал, что судно  1973 года постройки затонуло вечером 21 августа во время прогулочного рейса у Соборной горки в Вологде. На борту в момент ЧП находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все они были спасены и доставлены на берег, пострадавших нет. Для предотвращения розлива нефтепродуктов на реке были установлены боновые заграждения. Несколько дней сотрудники УМЧС по Вологодской области и городская администрация пытались поднять судно со дна, но все было безуспешно. Утром 26 августа затонувшее у Соборной горки в Вологде судно «Капитан Артюшин» собственник отбуксировал к речному порту. 

Летом 2020 года Вологодская транспортная прокуратура сообщила, что «Капитан Артюшин»  по решению суда еще в сентябре 2018 года был исключен из Реестра маломерных судов. Его дальнейшая эксплуатация возможна лишь после постановки на соответствующий учет.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде произошел взрыв в котельной подшипникового завода
Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
В Вологде из-за взрыва в котельной более 40 тысяч человек остались без отопления
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
26.11.2020 [Общество]

263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

2266
0
26.11.2020 [Происшествия]

В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка

1674
0
26.11.2020 [Общество]

УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции

1175
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд в Вологде запретил эксплуатацию судна «Капитан Артюшин»
Череповчане стали призёрами Чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай
После гибели трех детей на переходе через железнодорожные пути в Вохтоге установили освещение
Онлайн-лекция о развлечениях вологжан в XIX веке состоится 27 ноября
В Вологде началась реставрация дома Засецких
Ярмарка изделий ручной работы будет работать 28 ноября в Вологде
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1558
0
26.11.2020 [БлогоVO]

Автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. В границах региона дорога будет приведена в порядок в период с 2022 по 2024 годы

785
0
26.11.2020 [Обзор Прессы]

Звездное небо над нами… Мужское / Женское. Выпуск от 25.11.2020

525
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика