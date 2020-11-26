После гибели трех детей на переходе через железнодорожные пути в Вохтоге установили освещение

26.11.2020 [Общество]

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила, что на переходе через железнодорожные пути на станции Вохтога установили осветительные опоры.

— В связи с гибелью троих детей на железнодорожном переходе в п. Вохтога Грязовецкого района мною было направлено обращение в адрес администрации дистанции пути об установке освещения на данном переходе. Из полученного ответа следует, что 27 октября 2020 года на пешеходном переходе железнодорожного пути перегона Вохтога-Лежа проведены дополнительные мероприятия, установлены осветительные опоры и подключено освещение, — пишет Смирнова на своей странице в соцести. 

Кроме этого, по данным омбудсмена, в 2021–2023 годах этот переход оборудуют автоматическим устройством световой и звуковой сигнализации, оповещающей о приближении поезда.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 22 октября на станции Вохтога трое детей погибли под колесами пассажирского поезда. В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу уточняют, что во время приближения поезда сообщением «Челябинск — Санкт-Петербург» дети находились в колее между железнодорожными путями. Они пропускали следовавший в другом направлении грузовой состав.  В этот момент машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Подростки пытались уйти из колеи в направлении приближающегося поезда, но не успели. Несмотря на принятые машинистом меры экстренного торможения, избежать трагедии не удалось. 

Тэги: поезда, гибель детей

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