Суд освободил жителя Белозерского района от наказания за выловленную из пруда рыбохозяйства форель

В Белозерском районе суд освободил от ответственности мужчину, который незаконно выловил форель из водоема рыбоводческого хозяйства.

Ранее NewsVo сообщал, что хищение произошло на предприятии в деревне Гулино. Сотрудники фирмы рассказали полицейским, что неизвестный незаконно выловил из рыбоводного садка экземпляр весом около двух килограммов. Один из работников фирмы попытался остановить злоумышленника, но тот скрылся вместе с похищенной рыбой. Ущерб был оценен в тысячу рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

— Подсудимый вину признал. В ходе предварительного следствия он рассказал, что в тот день он вместе с сыном и другом выехали на озеро порыбачить. У них с другом было немного выпито. На озере он закидывал спиннинг, но ничего поймать не мог и предложил другу купить рыбы. Они подплыли к работникам производства, где разводят рыбу, и попросили продать им одну форель, но им отказали. После этого он решил выловить рыбину сам и попросил друга подплыть ближе к одному из садков. Крючок зацепился за что-то, и ему пришлось подняться на мостки вокруг садка, чтобы распутать спиннинг. В этот момент к нему подошел мужчина, который попросил его уйти. При этом мужчина снимал его на телефон. Когда он выловил рыбу из садка, то спрятал ее под кофту и пошел в лодку. Из похищенной форели у друга на даче он сварил уху, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Известно, что ущерб предприятию мужчина возместил. Суд, приняв во внимание обстоятельства преступления, степень его общественной опасности и отсутствие отягчающих обстоятельств, снизил категорию совершенного преступления и освободил рыбака от наказания.