Житель Белозерского района незаконно выловил форель из пруда рыбхозяйства

В Белозерском районе полицейские раскрыли хищение радужной форели. К правоохранителям обратились сотрудники предприятия в деревне Гулино и рассказали, что неизвестный незаконно выловил из рыбоводного садка экземпляр весом около двух килограммов. Один из работников фирмы попытался остановить злоумышленника, но тот скрылся вместе с похищенной рыбой. Ущерб был оценен в тысячу рублей.

— Работая по заявлению, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее несудимый местный житель 1988 г. р. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный рассказал оперативникам, что из похищенной рыбы он приготовил уху, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре прошлого года в Вологде полицейские раскрыли кражу денег и двух тушек рыбы из торгового павильона на улице Конева. К преступлению оказалась причастна женщина-продавец. Она инсценировала ограбление, а деньги и рыбу забрала себе.