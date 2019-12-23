В Вологде продавец рыбного магазина инсценировала ограбление

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег и двух тушек рыбы из торгового павильона на улице Конева. В совершении преступления подозревается женщина-продавец.

Сигнал о разбойном нападении поступил на пульт дежурного от продавца ларька. 33-летняя вологжанка рассказала, что к ней в павильон ворвались двое неизвестных мужчин. Угрожая ножом, стали требовать всю выручку. Заявительница пояснила, что попыталась оказать сопротивление налетчикам и получила несколько резаных ран на руках, но остановить преступников ей не удалось. Забрав деньги, злоумышленники скрылись, по пути прихватив еще пару тушек красной рыбы. Ущерб от их действий составил около 11 тысяч рублей. От медицинской помощи женщина отказалась.

На место сразу же выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские попытались установить приметы подозреваемых, но женщина помнила лишь, что они были в черной одежде. На все уточняющие вопросы об обстоятельствах преступления вологжанка отвечала уклончиво, неуверенно и постоянно путалась в показаниях. Сотрудники полиции также обратили внимание, что травмы на руках продавца были совсем не характерны для ножевого ранения.

— Стражи порядка предположили, что возможно женщина сама каким-то образом причастна к преступлению. Они предупредили вологжанку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Немного помолчав, она созналась, что всю историю с ограблением выдумала. Сначала продавец забрала деньги из кассы, которые сложила в пакет. Затем туда же сунула две рыбины. Пакет она отправила на такси к ничего не подозревающей подруге на улицу Маяковского, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вологжанка также рассказала, что для большей правдоподобности она натерла себе руки о прилавок. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Кроме того, женщине еще предстоит ответить и за заведомо ложный донос.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде в отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Она инсценировала ограбление и заявила о нём в полицию, чтобы получить страховку за разбитый смартфон.