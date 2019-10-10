Жительница Вологды инсценировала ограбление, чтобы получить страховку за разбитый смартфон

В Вологде в отношении 35-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Она инсценировала ограбление и заявила о нём в полицию, чтобы получить страховку за разбитый смартфон.



Вологжанка обратилась в дежурную часть и рассказала, что неизвестный мужчина на улице вырвал у неё сумочку, в которой находились банковские карты и телефон. По словам женщины, когда она побежала за злоумышленником, тот выбросил украденное на дорогу и скрылся. Открыв сумку, она обнаружила, что её телефон разбит. Ущерб заявительница оценила в 20 тысяч рублей.



«Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено, что женщину никто не грабил. Вологжанка сама инсценировала преступление», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.



В еще одной беседе с полицейскими женщина пояснила, что сама разбила телефон. Гаджет был застрахован, но, получить выплату она могла бы только в случае его повреждения в ходе противоправных действий. Для этого она и заявила об «ограблении».



Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.